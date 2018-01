Michel confirma permanência e assina com o Grêmio até final de 2020

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Michel será jogador do Grêmio até dezembro de 2020. O volante, emprestado pelo Novorizontino ao Tricolor no ano passado, teve 80% dos direitos econômicos adquiridos e seguirá em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (29) ele fez o último ato burocrático que garante o 'fico' na Arena e no time gaúcho. O novo contrato já estava encaminhado, bem como o acordo com o time paulista. Restava o pagamento da primeira parcela da compra dos direitos e assinatura. Na semana passada, o Grêmio depositou a primeira parte do valor acertado com o Novorizontino para compra do percentual de Michel. Nesta segunda, o volante assinou o novo contrato que se estende até o final de 2020. "Fico muito feliz por ter assinado este vínculo. Estou adaptado a Porto Alegre e super identificado com a torcida e o time do Grêmio. Estou feliz por participar de uma campanha histórica como a da Libertadores. Espero que os próximos três anos sejam anos de vitórias, títulos, não só pessoalmente, mas coletivamente, para a história do Grêmio", disse Michel por meio de sua assessoria de imprensa. Campeão da Série B de 2016 pelo Atlético-GO, Michel foi o primeiro reforço do Grêmio antes da temporada passada. Ainda no primeiro semestre, virou titular. Ao longo do ano, se tornou uma das peças importantes do time na campanha que culminou com o título da Libertadores. O desempenho dele foi tão bom que a diretoria antecipou a opção de compra dos direitos.