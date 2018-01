'Um dos maiores da história', diz Petkovic sobre volta de J. César ao Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Dejan Petkovic celebrou o retorno de Julio César ao Flamengo. O sérvio mais famoso do Brasil exaltou a carreira do antigo companheiro de elenco e desejou sucesso na caminhada até o ato de pendurar as chuteiras. "Fico feliz com a possibilidade de ele, que para mim está entre os melhores goleiros da história do futebol, retorne à sua origem com o objetivo de encerrar sua belíssima trajetória como atleta. E parabenizo o Flamengo por entender o tamanho da importância dos seus ídolos, valorizar a gloriosa história do clube e estreitar o laço entre os ídolos e a torcida", escreveu Petkovic em sua conta oficial no Instagram. O retorno de Julio, no entanto, tem data de validade. Serão apenas três meses com o objetivo claro de encerrar a carreira no time após a disputa do Campeonato Carioca. Além dos três meses, o goleiro assinou contrato de cavalheiro, o que representa salário simbólico. Julio César ainda não tem data para retornar aos gramados, mas como o objetivo é encerrar a carreira após o Carioca é preciso um pouco de agilidade. Como vinha atuando no Benfica, seu último clube, até o fim do ano, um recondicionamento físico não deverá ser tão demorado.