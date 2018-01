'Bom dia' de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha é inspiração para a terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nada como o amor para deixar a vida de um casal mais leve, agradável e feliz. Exatamente como parecem estar os queridinhos do momento, Fátima Bernardes, 55, e Túlio Gadêlha, 30. De volta ao comando do "Encontro com Fátima Bernardes" (Globo) depois de passar férias com Túlio e com os filhos do seu primeiro casamento com o âncora do "Jornal Nacional", William Bonner, Fátima ganhou um "bom dia" para lá de inspirador do namorado. "Bom dia pra você que tem uma parceira que gosta das mesmas coisas que você", disse Túlio, na legenda de uma imagem publicada nesta terça-feira (30) no Instagram, em que Fátima aprece na saia de um boneco de Olinda. Fátima respondeu o amado com a mesma frase seguida de um coraçãozinho vermelho. Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram o namoro em novembro de 2017 e, desde então, o casal não se intimida em trocar declarações públicas de amor, fato que vem agradando seguidores da apresentadora do "Encontro", felizes em conhecer um lado para lá de descontraído da artista nas redes sociais. O amor é tanto que tem inspirado até a vida de fãs do casal no Instagram. Nos comentários das fotos do casal, internautas carregam em elogios ao que chamam de "nova Fatinha". "Bom dia para aquele casal que serve de inspiração", disse uma seguidora. "Tá muito bonitinhos vocês dois", escreveu outra. "Fátima, que virada de vida. Nunca é tarde para ser feliz. Eu shippo vocês demais", afirmou uma terceira. MULHER-GATO No último fim de semana, Fátima e Túlio aproveitaram para curtir, no Recife (PE), uma festa à fantasia. Vestidos de Mulher-Gato e Batman, as fotos do evento logo ganharam as redes sociais. Numa delas, Fátima aparece segurando as mãos amarradas de Túlio, que está ajoelhado, com um chicote. Na internet, o clique virou meme e "meta de vida", como dizem os internautas. "A revolução das mulheres: Fátima Bernardes é o maior exemplo do que aconteceu com as mulheres nos últimos anos", diz um meme. Nesta segunda (29), a apresentadora comentou sobre as fotos. "A ideia de fazer essa fantasia foi de Túlio, para que a gente pudesse brincar no meio de todo mundo, exatamente como as pessoas têm a sensação."