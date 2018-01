Manifestantes pró-Moro desmontam acampamento na frente da Justiça Federal

(foto: Divulgação)

O acampamento dos apoiadores da Operação Lava Jato, em frente ao prédio da Justiça Federal, em Curitiba, foi desmontado na noite desta segunda-feira (29). O acampamento estava na Praça Pedro Alexandre Broto desde março de 2016.

Os manifestantes foram notificados pela quarta vez pela Prefeitura de Curitiba poruso irregular do espaço e pelo comércio ilegal de produtos. No local, eram vendidos souvenirs da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Mas, segundo Narli Rezende, representante do movimento Curitiba Contra Corrupção, a notificação da prefeitura não foi o motivo da saída dos manifestantes do local. " Foram vários motivos, principalmente ameaças verbais, atentados que sofremos e pelo acirramento dos ânimos com a condenação do Lula. Ficávamos muito expostas já que temos poucos homens com tempo para os plantões semanais; afinal todos trabalham", disse Narli. “Nosso objetivo ao chegarmos ali e fincarmos o nosso acampamento foi justamente impedir que os movimentos contrários fossem atrapalhar o trabalho do senhor Sérgio Moro. E nós cumprimos, até com certo brilho, a nossa missão”.

Narli não descarta a volta do movimento a Praça Pedro Alexandre Broto em outro formato: "Vamos continuar semanalmente com nossa barraca desmontável. Continuamos apoiando a JF o MPF e a PF. Mudamos as estratégias, mas as ações, atos e manifestações vão continuar sempre que necessários".

Um caminhão levou aselhas e madeiras para a Ong Recriança.