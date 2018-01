Muro do PT em Mogi Mirim é pichado com símbolo nazista

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O muro do diretório do PT de Mogi Mirim e a casa do presidente municipal do partido, Ernani Luiz Donatti Gragnanello, foram pichados na sexta-feira (26) com símbolos nazifascistas e xingamentos. O ato foi realizado dois dias após a confirmação da condenação do ex-presidente pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) no caso do tríplex em Guarujá. Além da suástica, há mensagens como "Lula vagabundo" e "nóia". A presidente nacional do partido, senadora Gleisi Hoffmann (PR), divulgou nota em que cobra providências do governo Alckmin. "A grotesca pichação de símbolos nazistas e frases difamatórias contra Lula e o PT constituem crime a ser apurado pelas autoridades competentes do Estado de São Paulo", diz a nota. E continua: "Acionaremos nossas bancadas paulistas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa para que cobrem do Governador Geraldo Alckmin, de seu Secretário de Segurança Pública e do Procurador Geral de Justiça imediatas providências para a identificação dos autores desse atentado e sua responsabilização perante a Justiça".