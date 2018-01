(foto: Tatiane Cristine Abrao)

Os curitibanos têm até o próximo dia 08 de fevereiro para conferir de perto a Mostra Fotográfica Euroclick 2017. Organizada pelo Centro Europeu, uma das mais conceituadas escolas de idiomas e profissões da América Latina, a exposição exibe fotografias feitas pelos vencedores do concurso Euroclick 2017, que todos os anos abre espaço para o trabalho de fotógrafos amadores e profissionais de todo o país, consolidando grandes nomes e revelando novos profissionais.

Na edição de 2017, o Euroclick desafiou os participantes a produzir registros com o tema o “Lado B”, voltado a celebrar o que não é convencional e explorar o lado ousado e alternativo das artes e estilos de vida em todas as suas formas de linguagem. Coordenado pelas fotógrafas Charly Techio e Tânia Buchmann, o concurso selecionou as 14 imagens de todo o país que melhor contemplaram os quesitos técnicos, plásticos e contextuais do tema sugerido.

A Mostra Fotográfica Euroclick 2017 ficará em cartaz no Espaço Itaú Cultural do Shopping Crystal (Rua Comendador Araújo, 731 - Batel) até o dia 08 de fevereiro. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Mais informações no site do Shopping Crystal aqui e no site do Centro Europeu aqui.