Nicole Kidman come larvas e insetos em vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Kidman, 50, revelou que gosta de comer insetos em um vídeo no qual ela experimenta quatro tipos de animais, vivos e fritos. "Dois milhões de pessoas comem insetos e eu sou uma delas", revelou a atriz antes de devorar os animais. Ela ainda descreve as larvas de manduca sexta, uma espécie de mariposa, como "extraordinárias", os bichos-da-farinha como "frutados", os grilos como "uma noz peluda" e os gafanhotos fritos como "incríveis" e "requintados". O vídeo faz parte de uma série de vídeos publicados pela revista "Vanity Fair" nos quais atores de Hollywood revelam seus "talentos secretos".

BIG LITTLE LIES "Big Little Lies", estrelada por Nicole Kidman e Reese Witherspoon, conta a história de três mulheres no subúrbio exclusivo de Monterey, Califórnia, cuja vida aparentemente perfeita esconde nos bastidores um mundo de ciúmes e sigilo. A série venceu ganhou quatro Globos de Ouro, um para o prêmio de Melhor filme de Televisão ou Minissérie e os outros três para Kidman, Skarsgard e Laura Dern. "Big Little Lies" também ganhou três prêmios Emmy, incluindo as melhores séries curtas, bem como estatuetas individuais para suas estrelas Kidman e Witherspoon. Baseado no romance Liane Moriarty, a série começou a ser transmitida como mini-série e não foi planejado para além dos sete episódios que foram transmitidos no início de 2017. Entretanto, a HBO anunciou no mês passado que "Big Little Lies" teria uma segunda temporada dirigida por Andrea Arnold, ganhadora do Oscar em 2005 por sua curta "Wasp".

O programa foi exibido exatamente como o movimento #MeToo ganhou força devido às revelações do assédio sexual crônico sofrido pela indústria de Hollywood, começando com o representante mais emblemático, Harvey Weinstein. O roteirista David Kelley, que escreveu a primeira temporada, será responsável pelo script da segunda. Outra novidade para a segunda temporada da série é a atriz Meryl Streep, que vai se juntar ao elenco como a sogra da personagem de Kidman.