Direção corintiana joga toalha e deixa renovação de Balbuena para sucessor

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua semana final de mandato, o presidente Roberto de Andrade jogou a toalha sobre a possível renovação de contrato do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. Prioridade do departamento de futebol do Corinthians no momento, a extensão com o defensor ficará a cargo do sucessor -o clube tem eleições no próximo sábado (3). Na última segunda (29), o gerente de futebol Alessandro Nunes comunicou os representantes de Balbuena que a partir da próxima semana o Corinthians teria um novo presidente e que as negociações teriam sequência com a saída iminente de Roberto. No Parque São Jorge, são fortes os rumores de que Alessandro também possa se desligar, sobretudo se Andrés Sanchez for eleito. Na avaliação da cúpula do Corinthians, os empresários de Balbuena postergaram uma renovação com o clube por conta da janela de transferências da Europa, que se encerra nas principais ligas com a conclusão do mês de janeiro. A tendência, a partir do fechamento, é que o clube se sente com o zagueiro e coloque no papel um acordo válido por quatro temporadas. Em entrevistas nos últimos dias, Balbuena assegurou que os representantes dele se sentariam com o Corinthians assim que possível e que estavam na Europa por conta de outras negociações. Uma delas é a que pode colocar o zagueiro também paraguaio Gustavo Gómez, do Milan-ITA, em uma equipe sul-americana. O defensor corintiano, também em pronunciamentos, assegurou que não deixaria o time em fim de contrato. Como o atual vínculo de Balbuena e Corinthians se encerra em dezembro, se aventou entre dirigentes a possibilidade de que ele assine com outra equipe ao fim deste semestre, para se transferir livre em 2019. Ele assegura que não pretende realizar esse tipo de movimento e recebeu, do gerente de futebol Alessandro, a promessa de que boas ofertas de transferência seriam ouvidas mesmo que ele estendesse o vínculo atual. Com uma proposta de renovação em mãos desde setembro, Balbuena ainda não deixou claro ao Corinthians se aceita os valores apresentados. O clube cogita, inclusive, subir os números em função da ascensão do paraguaio, entre os principais nomes da equipe na atualidade. Na última semana, dois gols dele ajudaram o clube em vitórias sobre a Ferroviária e o São Paulo pelo Campeonato Paulista.