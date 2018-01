Menor mulher do mundo posa para fotos com o maior homem do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jyoti Amge, a mulher mais baixa do mundo, com 62,8 centímetros, e Sultan Kosen, homem mais alto do mundo, com 2,46 metros, se encontraram na última sexta-feira (26). O encontro aconteceu nas pirâmides de Gizé, no Egito, e resultou em uma sessão de fotos a convite do Conselho Egípcio de Promoção do Turismo. O turco e a indiana, que são donos de seus recordes no "Guinness World Records" desde 2011, posaram juntos para ilustrar pontos turísticos do Cairo. Kosen conquistou o recorde quando foi medido em Ancara, na Turquia, em 2011. Ele foi diagnosticado com gigantismo pituitário, condição que leva a uma produção excessiva do hormônio do crescimento. Já a indiana, que atualmente trabalha como atriz e fez participações na série "American Horror Story", foi declarada a menor pessoa do mundo ao completar 18 anos, também em 2011. Amge tem acondroplasia, um tipo de nanismo que ocorre devido a uma mutação genética.