Roda de Samba leva música de qualidade gratuita ao Memorial

Os sons produzidos na cidade também têm espaço na Oficina de Música. Durante toda a semana, até 2 de fevereiro, compositores curitibanos participam da Roda de Samba, no Memorial de Curitiba, no São Francisco. A Roda acontece sempre às 18h30, entrada é livre e aberta a canjeiros que queiram participar.

As apresentações começaram nesta segunda-feira (29/1), com a presença de Ricardo Salmazo e de sambistas influentes na história do samba na cidade. “Com essas apresentações, a Oficina cumpre um papel de formação e união importante para os músicos daqui. Além das aulas, esse encontro fomenta a produção autoral”, afirmou Salmazo.

O público contou ainda com a presença da irmã do renomado sambista Lápis, Cremildes Mider. A ‘Tia Mider’, como também é conhecida pela Velha Guarda de Curitiba, garantiu que vai aproveitar todos os dias de Oficina de Música. “A gente não 'vence' tudo que a gente queria ver, a programação está muito boa. Não teve o ano passado, mas este ano está compensando pelos dois.”

Quem está conhecendo a cidade também aproveitou para curtir a música no Memorial, como as panamenhas Carmem Rose e Hercilia Molisa. “Queremos ver e aprender o passinho do samba”, disse Carmem.

O curitibano Maikon Buch da Silva, que não conhecia a Oficina de Música, também teve a oportunidade de encontrar o sambinha no passeio que fazia. “Estava andando e vi que tinha alguma coisa 'rolando' aqui. Acho super legal poder aproveitar um espaço público com música acessível e gratuita”, concluiu.

Próximas atrações

As apresentações continuam durante toda a semana das 18h30 às 19h30, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Também subirão ao palco nos próximos dias Mãe Orminda, Léo Fé, Luís Rolim e Claudio Peba.

A 35ª Oficina de Música de Curitiba continua até 8 de fevereiro com uma programação diversificada de concertos e shows.

Veja a programação completa aqui.