Na semana do Super Bowl, Brady diz que Gisele é sua inspiração

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tom Brady declarou publicamente seu amor por sua mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen. Em Minneapolis se preparando para o Super Bowl, o astro do New England Patriots foi questionado qual era sua maior inspiração feminina. Ele não demorou para responder. "Eu diria minha mãe e minha mulher. Elas são incríveis de suas próprias maneiras. Minha mulher ama minha mãe também. Minha mãe é perfeita na visão da minha mulher. E minha mulher não comete erros na minha visão, então essa é uma boa pergunta", afirmou o jogador, que busca seu sexto título da NFL. A semana que antecede a decisão da liga de futebol americano é repleta de eventos na cidade sede. Estes começaram na segunda-feira (29), quando Brady foi ao palanque dentro da arena onde joga o Minnesota Wild, da NHL, local do dia onde todos os atletas participantes do Super Bowl aparecem para dar entrevistas à imprensa global. A maioria das conversas é descontraída, sem grande relação com o futebol americano. Ou seja, Brady não encarou apenas questões de uma entrevista coletiva tradicional, tendo que responder questões sobre sua família, vida pessoal e quem são seus 'crushes' masculinos. "Que homem é meu ‘crush’? Cara, eu diria Jules (Edelman), Danny (Amendola) e Gronk (Rob Gronkoswki). São uns caras bem bonitos e nenhum deles é casado. Consegue imaginar isso?", opinou o atleta, que também falou sobre o artista responsável por tocar no intervalo do Super Bowl. "Justin Timberlake? Eu gosto muito dele também. Amo Justin, ele é muito talentoso, é um grande artista. Estou muito feliz que ele fará o show do intervalo do Super Bowl." A decisão da NFL será realizada neste domingo (4), no US Bank Stadium, em Minneapolis. Além do jogo entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, o evento terá o hino nacional americano cantado pela artista Pink e o show do intervalo de Justin Timberlake. A "ESPN" transmitirá o evento a partir das 21h (de Brasília).