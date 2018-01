Diego Lugano assume cargo na diretoria do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ídolo são-paulino Diego Lugano está de volta ao clube tricolor. Nesta terça-feira (30), o São Paulo anunciou que o uruguaio, recentemente aposentado da função de jogador, vai assumir o cargo de superintendente de relações institucionais e participar do dia a dia junto ao restante da diretoria. De acordo com o São Paulo, Lugano será responsável por "por representar o time e seus princípios fora do clube e difundir seus valores internamente, principalmente com atuação no departamento de futebol". "Lugano é uma figura que como poucas consegue traduzir os ideais de comprometimento, dedicação e respeito às nossas cores. Trata-se de uma figura de enorme representatividade para nossa história, com ótimo trânsito não só diante do grupo de jogadores, mas também em federações e confederações e que tem um perfil complementar aos do Raí e do Ricardo Rocha", afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. "Ele é peça fundamental nessa nova filosofia e maneira de enxergar o futebol que queremos introduzir como uma cultura a partir de agora. O Lugano também terá destaque para atuação no departamento de futebol. Acompanhará sempre que possível a agenda da equipe, mas também poderá representar o clube em agendas institucionais, como eventos, campeonatos e ações sociais", complementou o presidente. Lugano vai ser apresentado ainda nesta terça-feira (30) e concederá entrevista para explicar a nova função. O ex-zagueiro uruguaio já tem atuado no dia a dia do clube no CT da Barra Funda e ainda acompanhou a delegação no clássico do último fim de semana contra o Corinthians -derrota por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Em campo, Lugano deixou o São Paulo após a disputa do último Campeonato Brasileiro. Foram 213 jogos, com 110 vitórias durante a carreira de defensor com a equipe tricolor. O agora dirigente conquistou quatro títulos: Paulista, Brasileiro e Mundial (2005) e o Brasileiro (2006).