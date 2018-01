Eurico é eleito presidente do Conselho dos Beneméritos do Vasco

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Barbada. Assim foi a eleição para presidente do Conselho dos Beneméritos do Vasco nesta terça-feira (30). Como esperado, Eurico Miranda, em chapa única, teve 69 votos dos 72 possíveis e comandará o grupo de sócios com as honrarias mais renomadas do clube. Dois votaram nulo e um em branco. Com este cargo, Eurico seguirá tendo uma posição estratégica dentro da política vascaína e poderá dar diretrizes em aprovações ou vetos de propostas. Numa manobra surpreendente, o dirigente e seus aliados resolveram apoiar a candidatura de Alexandre Campello, que rompeu com o opositor Julio Brant na véspera da eleição do Conselho Deliberativo e tornou-se o presidente cruzmaltino do próximo triênio. Na nova diretoria, seus correligionários mais antigos estão representados no Conselho Fiscal, onde três deles foram eleitos. Eurico Miranda terá como seu vice no Conselho dos Beneméritos, Silvio Godói, que era seu vice-geral em sua última gestão.