(foto: Divulgação)

Sucesso de público, com plateia lotada em todas as suas apresentações, o espetáculo “STOMDUP” levanta voo e visita as principais cidades e capitais do Brasil. Tom vai subir ao palco da Ópera de Arame, em Curitiba, no dia 24 de março, em mais uma superprodução da Seven Entretenimento.

No espetáculo, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas. Cada apresentação tem seus diferenciais únicos, pois o ator trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina tão bem. As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, o velho contador de causos Sr. Venâncio e a petulante doméstica Jarilene.

“STOMDUP”

Data: 24/03/2018

Local: Ópera de Arame – (R. João Gava, 970 – Abranches) Ingressos: a partir de R$ 60,00

Informações: 33150808

Vendas através do site aqui ou quiosques dos Shoppings Mueller, Estação Palladium e São José.

50% para meia entrada: Descontos por lei, Cartão Disk Ingressos e Cartão Gazeta do Povo.