"No Mundo da Copa" é tema do Carnaval do Santa Mônica

Duas paixões nacionais estarão unidas para a alegria dos foliões, o Carnaval e a Copa do Mundo. O tema do Carnaval 2018 do Santa Mônica Clube de Campo, “No Mundo da Copa”, não poderia ser mais sugestivo para a celebração da maior festa popular do Brasil, por se tratar do ano do maior evento futebolístico mundial. Com decoração temática, o Carnaval do Santa Mônica vai reunir as famílias de associados e amigos para comemorar uma das mais divertidas festividades do ano, entretendo crianças, jovens, pais e avós com muita alegria e diversão. As matinês serão realizadas nos dias 11 e 13 de fevereiro, das 16h às 23h, no Salão Social do Clube.

Considerado um dos mais tradicionais e animados de Curitiba e Região Metropolitana, o Carnaval do Santa Mônica Clube de Campo contará com programação musical da banda Coração Brasil, que diversificará o repertório tocando marchinhas, samba, axé e outros, para atender a todos os gostos dos foliões. Quem também animará a pista será o Dj Juninho.



Desfile de Fantasias Infantil

No primeiro dia de folia (11), das 15h às 16h, também no Salão Social, acontece o Desfile de Fantasias Infantil, tão aguardado pelas crianças de 1 a 12 anos. As inscrições são gratuitas no local, das 14h às 14h45 e as primeiras 100 crianças ganharão medalhas de participação.

Ingressos

Os ingressos são gratuitos para associados do Santa Mônica. O valor para convidados de associados de Clube é de R$ 30 por pessoa (acima de 13 anos) e associados de Clubes Co-Irmãos: R$ 20.