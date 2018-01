Beto Richa antecipa mais R$ 122 milhões aos municípios do Estado

O governador Beto Richa (PSDB) recebeu hoje, no Palácio Iguaçu, mais de 300 prefeitos para o repasse de R$ 122 milhões de uma de cota extra do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Todos os 399 municípios receberão uma parcela dos recursos, de acordo com a participação de cada um na formação do bolo tributário.

