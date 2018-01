Após seis anos, Vasco retorna à Libertadores com time mais jovem

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco passou seis anos distante da Taça Libertadores, mas reencontrou a competição rejuvenescido. Os titulares que estream no torneio nesta quarta-feira (31), às 21h45 (de Brasília), em duelo contra a Universidad de Concepción, no Chile, têm média de idade de 25,6 anos —em 2012, o time orquestrado por Juninho Pernambucano, que deu pontapé inicial contra o Nacional, do Uruguai, tinha 28,5. Os camisas 10 dos dois períodos sintetizam a mudança no Vasco. Juninho, na época, tinha 38 anos —com currículo cheio de títulos e passagens pela seleção brasileira. Quem herdou o número e a batuta no meio-campo agora é Evander, de 19. “Será minha primeira Libertadores, no clube que eu torço desde pequeno. Eu amo esse clube e poder estar participando agora é um sonho de criança”, disse o meia vindo da base. Evander não é o mais novo do atual grupo vascaíno. O atacante Paulinho, que será titular, tem 17. O zagueiro Ricardo Graça é outro garoto, de 20 anos. No time estreante do Vasco na competição em 2012, o jogador mais jovem era o lateral direito Max, de 21. Agora, quem atua por este lado do campo é Yago Pikachu, um pouco mais velho, 25, mas que nunca jogou um torneio internacional. “Assim como eu, a maioria do grupo nunca disputou essa competição. Tentamos conversar com os mais experientes, para saber como é o clima”, disse Pikachu. A inexperiência preocupa, mas não é de todo mal, já que se aproxima do Vasco campeão de 1998 —do qual Juninho Pernambucano, então com 23 anos, também fazia parte. Os titulares vascaínos da finalíssima contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, tinham média de idade de 26,3 anos. Felipe, 20, Pedrinho, 21, e Luizão, 22, eram os outros meninos da época. O jogador mais cascudo era o capitão Mauro Galvão, de 36. A missão de compartilhar experiências agora fica para o goleiro Martín Silva, 34, o meia Wagner, 33, e o zagueiro Erazo, de 29 anos. “O Vasco possui muitos meninos que são bons de bola, casos do Evander, do Paulinho e do Ricardo. São jogadores que estão mostrando muita personalidade nos jogos. Estamos passando para eles que num jogo de Libertadores, normalmente, o juiz não apita muitas faltas e deixa o jogo correr”, disse o equatoriano Erazo. Entre garotos e rodados, o Vasco inicia o torneio com a seguinte formação: Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington, Desabato, Wagner e Evander; Paulinho e Andrés Ríos. O duelo no estádio Collao será válido pela ida da segunda fase. Na próxima quarta-feira (7), os dois times jogam o returno em São Januário. Para chegar à fase de grupos, os garotos do Vasco ainda precisarão passar pela terceira fase da pré-Libertadores. Estádio: Collao, em Concepción (CHI) Horário: 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira Juiz: Leodán González (URU)