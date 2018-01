Aprecie: degraus que encantam

O painel com recortes a laser na parede destaca ainda mais a escadaria do living (foto: Marcelo Stammer)

Essencial em qualquer projeto com mais de um pavimento, as escadas são mais do que um item para interligar andares, hoje elas passam a fazer parte do decor, e para tanto, são igualmente trabalhadas em harmonia com o ambiente. As arquitetas e sócias Mariana Stockler e Carolina Posanske valorizam cada detalhe da escadaria em suas obras, recorrendo a pedras, iluminação, vidros e metais que fazem a diferença no acabamento. “Entendemos que o espaço ocupado pelas escadas é único e não tem como ser substituído devido à sua importância e funcionalidade, então o que devemos fazer é aproveitar e fazer deste mais um ponto de destaque no projeto”, comentam as profissionais. Um artigo milenar, que se renova a cada ano nas feiras de design de interiores no mundo todo, enriquecendo os ambientes ao esbanjar seu charme particular: assim são as escadarias deslumbrantes que roubam a cena em muitos projetos ilustres.

Foto: Marcelo Stammer

Escada com degraus feitos em mármore branco Paraná, que garante sofisticação ao decor

