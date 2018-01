B.Marquezine chora com declaração surpresa de Neymar 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desafiada por Giovanna Ewbank a chorar durante entrevista Bruna Marquezine, a intérprete da malvada princesa Amália de "Deus Salve o Rei", atual novela da faixa das 19h da Globo, falhou. "Não vou conseguir, tá muito difícil. Vem a emoção, mas eu travo", disse Marquezine, enquanto ouvia uma música que, segundo ela, a faria ir às lágrimas com facilidade. "Vai conseguir, sim", disse Giovanna segundos antes de dar o play num vídeo feito por Neymar, namorado de Marquezine, especialmente para uma surpresa durante o bate-papo. "Oi, meu amor, queria te mandar um grande beijo e dizer que estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de te ver. E queria falar para todo mundo, participar um pouquinho da sua entrevista e dizer que o meu melhor momento foi agora em Noronha, onde eu te reencontrei. Para mim foi a melhor viagem da minha vida. Foi um momento único. Acho que não só para mim como para você também", disse o atleta, que mora em Paris, na França, onde joga pela Paris Saint-Germain. Neymar se referia à viagem de Réveillon em que assumiram, publicamente, a retomada. Eles passaram a virada do ano em Fernando de Noronha (PE) na pousada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "Você é muito importante para mim, você é a minha alegria, a minha paz. Sempre quando eu estou com você, eu me sinto completo, feliz. É isso que quero te dizer. Eu te amo muito, estou morrendo de saudade", finalizou o jogador. Com a declaração do amado, Bruna, finalmente, caiu no choro.