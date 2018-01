Veja guia dos concertos grátis da Oficina de Música

Roda de samba no Memorial de Curitiba é uma das atrações gratuitas desta edição da Oficina (foto: Geraldo Bubniak)

Com uma intensa programação, a Oficina de Música de Curitiba,oferecerá até o dia 8 uma diversidade de concertos gratuitos ao público nos mais variados estilos, passando por roda de samba e recital de piano a concerto de música antiga e da Camerata Antiqua de Curitiba. As apresentações serão realizadas na Capela Santa Maria, Teatro do Paiol, Memorial de Curitiba e na Comunidade Luterana Igreja de Cristo.

Durante 13 dias, a 35ª Oficina de Música de Curitiba oferecerá 96 cursos de música erudita e popular brasileira e aproximadamente 160 eventos, entre concertos em teatros e parques, palestras, worskhops, mostra especial de filmes, passeios ciclístico e motociclístico, feira gastronômica, oficina verde, além do “circuito off”, que acontece em 17 bares, com 50 atrações. O tema da atual edição é “Misture-se”, reforçando a novidade deste ano, que é a realização simultânea das áreas erudita e popular.

Outras grandes atrações marcam a 35ª Oficina, como o show de Toquinho, com a participação de crianças do projeto MusicarR das regionais de Curitiba, o concerto de Martinho da Vila com a Orquestra à Base de Corda e o concerto da Orquestra e Coro de alunos da Oficina no programa “Porgy and Bess”, de George Gershwin.

A Oficina de Música é promovida pela Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, com patrocínio e apoio de grandes empresas e instituições. “Apoiar a 35ª Oficina de Música é uma oportunidade única para a Caixa, proporcionando à população de Curitiba espetáculos e programação primorosa, além da troca de experiências entre os músicos que vem de todos os lugares do mundo em razão da qualidade e do diferencial do evento”, afirma a gerente de Marketing, Comunicação e Cultura da Caixa, Cybelle Radominski Demattê.

Parceria — A 35ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Prefeitura Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

A edição conta com apoio máster da PUC-PR, do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. São patrocinadoras por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura as empresas Copel, Sanepar e Elejor. A Oficina também conta com o patrocínio direto da Itaipu Binacional. A programação completa da Oficina de Música está disponível no site www.oficinademusica.org.br.

Apresentações gratuitas da Oficina de Música

31 DE JANEIRO (QUA)

Música antiga.Canções de Dowland e Purcell

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Recital de canto e alaúde. Rodrigo del Pozo – tenor e William Carter - teorba e guitarra barroca, James Johnstone - cravo

31 DE JANEIRO (QUA)

Roda de Samba no Memorial

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Léo Fé

01 DE FEVEREIRO (QUI)

Roda de Samba no Memorial

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Luis Rolim

02 DE FEVEREIRO (SEX)

Roda de Samba no Memorial

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Claudio Peba

03 DE FEVEREIRO (SÁB)

Música Antiga. Quarteto de Cordas Clássico – A Primeira Escola Vienense Haydn e Beethoven

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Professores: Rodolfo Richter, Rebeca Huber, David Wish, Jennifer Morsches

03 DE FEVEREIRO (SÁB)

Recital de alunos da classe de violão

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Direção Musical: Fábio Zanon

04 DE FEVEREIRO (DOM)

Gênesis - Orquestra de Metais e Percussão

Horário: 11h

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Regência: Vagner Gonçalves Franco

Programa: obras para orquestra de metais. Fire in the blood - Paul Lovatt-Cooper, Turris Fortissima - Steven Ponsford, Fanfarre of praise - Robert Redhead, Song of hope - Peter Meechan

Solistas: Bruno Paulus, Enrique Felix, Thiago Lira. Let There be light - Steven Ponsford, Shine down - Andrew Blyth

04 DE FEVEREIRO (DOM)

Camerata Antigua.Diário Musical de Uma Bailarina

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Regência: Mara Campos. Participação de alunos do Projeto Dorcas e Suzuki

05 DE FEVEREIRO (SEG)

Encerramento da Classe de Percussão

Horaário: 17h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Professores: Fernando Rocha. Assistente Leonardo Gorosito

06 DE FEVEREIRO (TER)

A Plenos Pulmões - Trio de Saxofones

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Rodrigo Capistrano (saxofone soprano), Simon Mahieu (saxofone alto) e Micael Felipe da Silva (saxofone barítono).

Programas: Trio Sonatas de Johann S. Bach

06 DE FEVEREIRO (TER)

Recital de Piano

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Encerramento das classes das professoras de piano Cristina Ortiz e Olga Kiun

07 DE FEVEREIRO (QUA)

Concerto Classes de Música Contemporânea

Horário: 17h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Classes dos professores Flo Menezes e Maurício Dottori. Participação dos professores Rogério Wolf (flauta) e Fernando Rocha (percussão)

08 DE FEVEREIRO (QUI)

Maratona Musical

Horário: das 14h às 19h

Local: Teatro Paiol (Praça Guido Viaro – Prado Velho)

Encerramento das classes dos cursos de MPB

08 DE FEVEREIRO (QUI)

Encerramento das Classes de Música Antiga. Claudio Monteverdi – Trechos do IL Combattimento DI Tancredi e Clorinda

Horário: 18h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Direção musical: Rodolfo Richter

Fonte: Fundação Cultural de Curitiba