Carli Filho

O magistrado Naor Ribeiro de Macedo Neto, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), negou nesta terça-feira (30) liminar de suspensão do júri popular em pedido de desaforamento formulado pela defesa do ex-deputadao estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Ele é acusado de matar dois jovens ( Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida) em um acidente de trânsito em maio 2009. O juri está agendado para os dias 27 e 28 de fevereiro.

Com o pedido a defesa tentava tirar de Curitiba o local do julgamento e assim, atrasar mais uma vez a realização do júri. Para o assistente da acusação Elias Mattar Assad, o pedido da defesa não tem fundamento técnico apto a suspender o júri ou desaforar o julgamento para outras comarcas do Paraná, tais como Guarapuava, Cascavel ou Londrina como pretendia a defesa.

A alegação da defesa é que o caso teve “ampla repercussão em Curitiba”, quando a repercussão foi nacional. Alegaram que Christiane Yared foi eleita deputada federal com expressiva votação em Curitiba e que há probabilidade de seus eleitores serem escolhidos para jurados, sem levar em conta que as cidades preferidas pela defesa são redutos eleitorais da família do acusado.