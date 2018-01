Pais têm reforço para entreter filhos na reta final das férias

Arvorismo e escalada no ParkShopping: 16 opções de atividades (foto: Geraldo Bubniak)

Na reta final das férias, pais recebem um "apoio" para entreter a garotada. Além das atividades do Festival de Férias de Verão, promovido pela Prefeitura de Curitiba nas comunidades, os shoppings da cidade investem em ações voltadas para a atrair o público. O festival, que começou nesta segunda e vai até 2 de fevereiro, garante atividades gratuitas como jogos gigantes, tênis de mesa, camas elásticas, oficina de desenhos, brinquedos lógicos, perna de pau, xadrez e mini-jogos de vôlei e basquete.

Promovido de maneira descentralizada, o Festival de Férias contará com ações em 18 locais nas dez regionais administrativas da Prefeitura, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Clubes da Gente, Centros da Juventude, praças, parques e entidades parceiras, facilitando o acesso da população. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Lazer pelos telefones: (41) 3350-3715 ou (41) 3350-3714 e nos núcleos da secretaria nas Regionais Administrativas.

Escalada

Já nos shoppings da cidade, as atrações são pagas. Na praça central do ParkShoppingBarigüi, o arvorismo e a escalada de paredões com mais de 7, 5 metros promete ação para a família toda. O Climb Mania reúne modalidades subdivididas em cinco atrações de aventura fica no espaço até 11 de março. Ao todo, são mais de 16 desafios espalhados em cinco percursos: arvorismo infantil, arvorismo aventura, escalada caracol, escalada temática e escorregador gigante.

A atração no ParkShoppingBarigüi funciona todos os dias, até 11 de março e o passaporte custa R$ 35.

No Shopping Palladium, no Portão, a atração é a Exposição de Insetos Gigantes. São 10 insetos animatrônicos expostos pelo mall.