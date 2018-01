Binário da Rua Nilo Peçanha: redução de velocidade (foto: Daniel Castellano / SMCS)

A velocidade máxima para trafegar no binário composto pelas ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha passou a ser de 50 km/h. Novas placas de regulamentação foram colocadas nas duas vias nos últimos dias. Trechos próximos a escolas continuam com velocidade máxima permitida de 30 km/h e, em algumas quadras, onde há maior concentração de pedestres, o limite de velocidade permanece em 40 km/h, como já estava sinalizado anteriormente, atendendo à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Fora esses trechos, até agora grande parte do binário Mateus/Nilo tinha limite de velocidade de 60 km/h. “A recomendação do Conselho Nacional de Trânsito, por meio de suas câmaras temáticas, é a redução dos limites de velocidade nas vias urbanas”, diz a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

A medida também atende ao Projeto Vida no Trânsito, em Curitiba coordenado de forma conjunta pela Setran e Secretaria Municipal da Saúde. “Temos uma determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2020 e o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes com vítimas”, ressalta Rosangela.

O máximo de 50 km/h é válido, inclusive, para a fiscalização com radares. Agentes da Setran têm desenvolvido um trabalho de fiscalização com radares e, diversos pontos da cidade.