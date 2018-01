As tipuanas de três quadras da Rua Padre Agostinho, no Bigorrilho, terão trabalhos de poda a partir dsta quarta-feira (31). Durante a execução dos serviços, previstos para acabar na sexta-feira, 2 de fevereiro, a faixa da esquerda permanece interditada para o trânsito entre as ruas Francisco Rocha e Euclides da Cunha, das 8 às 16 horas.

As equipes da Prefeitura de Curitiba trabalham para preservar as árvores e evitar acidentes envolvendo o cabeamento da rede elétrica e também quedas de galhos em ocorrências de chuvas e ventos fortes. Além da retirada de galhos projetados para a via e secos, são removidas as ervas de passarinho, que podem pesar a copa e prejudicar a estrutura, causando desvitalização.