Casa Tangente traz exposição ‘Quântica’, de Jo Sampaio

Quantica (foto: Divulgação)

A Casa Tangente recebe nesta quarta-feira (31), a partir das 19 horas, a exposição ‘Quântica’, da artista Jo Sampaio. As obras partiram de pesquisas relacionadas a OP Art, pintura abstrata e detalhes geométricos para desenvolver esta série. Simultaneamente, um som de autoria de Eugênio Fim vai interagir com a exposição.

A mostra ‘Quântica’ apresenta uma curiosa mistura de opostos em grandes dimensões, onde o movimento está presente e induz o observador a passear os olhos em várias direções da pintura, sentindo o equilíbrio do contraditório que existe entre o preto e branco e formas orgânicas coloridas.

Segundo a Física Quântica, tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Entrando nesse Universo de como as ondas de energia nos envolvem, seja no inconsciente da pintura, no pensamento ou na música; a artista apresenta sua arte simultaneamente a um som binaural, de autoria de Eugênio Fim, que interfere nessa mostra de maneira única.

Jo Sampaio é radicada em Curitiba há mais de 30 anos e faz pinturas desde os 9 anos de idade. Seu trabalho consiste em três fases: o figurativo, o abstrato e o semi-abstrato.

Serviço

Exposição ‘Quântica’, da artista Jo Sampaio

Onde: Casa Tangente (rua Prefeito Angelo Lopes, 1653, Alto da XV)

Quando: Abertura nesta quarta-feira, às 19 horas

Quanto: Grátis