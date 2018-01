Petistas contestam Carmen Lúcia

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Petistas contestaram a afirmação da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, de que a corte "se apequenaria" se retomasse agora, após a condenação de Lula em segunda instância, o julgamento sobre a prisão de sentenciados nessa situação. "O assunto já existia, tinha uma nova maioria quando marcaram o julgamento [de Lula] para o dia 24. Foi uma clara tentativa de constranger o Supremo", disse o senador Lindbergh Farias (RJ), líder do PT no Senado. "Apequenar o Supremo é aceitar essa política de intimidação e constrangimento feita por alguns magistrados de instâncias inferiores." Na segunda (29), Cármen Lúcia disse: "Não creio que um caso específico geraria uma pauta diferente. Isso seria realmente apequenar o Supremo". A afirmação dela também foi contestada pelo senador Humberto Costa (PT-PE). "No nosso entendimento, se algo não está de acordo com o que a Constituição prevê, e ela prevê execução da pena com trânsito em julgado, não há um momento, apenas há uma coincidência. O que precisa ser feito é o que é certo e isso deve ser feito em qualquer momento."