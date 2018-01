Armazém da Família retoma atividade em Bocaiúva do Sul

Armazém de Bocaiúva do Sul (foto: Bocaiúva/Divulgação)

A população de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, já pode voltar a fazer compras no Armazém da Família do município, que fica a 38 km da capital. Fechada pela administração anterior em 2016, a unidade é conveniada ao programa da Prefeitura de Curitiba e foi reaberta ontem.

“Por determinação do prefeito Rafael Greca, estamos empenhados em fortalecer a Região Metropolitana, através do programa Pró-Metrópole, e para nós é muito importante que os moradores dos municípios próximos tenham acesso aos produtos dos Armazéns da Família”, salienta Edson Rivelino Pereira, superintendente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), responsável pelo programa. Com a retomada do convênio com Bocaiúva do Sul, 800 famílias da cidade vizinha agora podem comprar gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, em média, 30% mais baratos que nas lojas do varejo.

Renda — Segundo Priscilla Martinez de Barros, secretária de Ação Social do município da Grande Curitiba, os moradores de Bocaiúva do Sul precisam ter renda de até dois salários mínimos para fazer as compras na unidade conveniada.

Pereira destaca ainda que, com a reabertura do Armazém da Família de Bocaiúva do Sul, o programa passa a atender 56,1 mil famílias da Região Metropolitana.

“São moradores de oito cidades da Grande Curitiba, sendo que as pessoas que vivem em Almirante Tamandaré, Pinhais, São José dos Pinhais e, agora, Bocaiúva do Sul contam com unidades conveniadas próprias (administradas pelos municípios). Além destes os moradores de Campo Magro, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande e Campo Largo também podem fazer compras nas 33 unidades da capital”, completa o superintendente da Smab.