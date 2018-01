O sinal analógico de televisão será desligado hoje em Curitiba e mais 26 municípios do Paraná, entre eles os da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O desligamento deve atingir cerca de 3,8 milhões de pessoas.

As pesquisas do grupo responsável pelo desligamento do sinal analógico, ligado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apontaram que os municípios contam atualmente com 91% das residências aptas a receber a TV digital, atendendo à condição para realizar o desligamento do sinal analógico.

O desligamento nas regiões metropolitanas de Florianópolis e Porto Alegre também estava previsto para ocorrer hoje, mas de acordo com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), foi adiado.

Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta em tecnologia analógica. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G) no Brasil.