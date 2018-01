Dicas para evitar riscos no período de chuvas

(foto: Foto: AEN)

As chuvas de verão estão acontecendo com frequência em todo o Brasil. Algumas medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos e evitar que riscos durante as chuvas fortes. Confira: Árvores: Não se abrigue debaixo de árvores durante as chuvas. Elas podem atrair raios e cair com rajadas fortes de vento. Procure abrigar-se em edificações de alvenaria. Lixo: Não jogue lixo em ruas, córregos, margens de rio ou áreas verdes. O lixo provoca entupimento dos bueiros e ramais de drenagem. Rede Elétrica: Durante as chuvas, fique longe da rede elétrica. Enxurradas: Nunca tente enfrentar correntezas e alagamentos. Não se arrisque a cair ou ser levado pela enxurrada. Fique em um lugar seguro e peça ajuda, se precisar. Crianças: Não ande nem deixe crianças brincarem em águas de enchentes. Além do risco de cair e ser levado pela enxurrada, pode-se contrair doenças como cólera e a leptospirose. Evite sair: Programe-se para evitar sair durante as chuvas. É recomendado se planejar para sair no melhor horário. Planeje seus trajetos: Em dias de chuva, planeje seus deslocamentos pela cidade. Ao fazer isso, há menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

Trilha Ambiental quer conscientizar veranistas no Litoral

Os veranistas que estiverem no Litoral do Paraná vão poder fazer uma trilha para conhecer a importância de preservação da Mata Atlântica. A Trilha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, será levada para outras praias do Litoral. O percurso é composto por painéis coloridos cravados na areia, trazendo personagens ilustrados que dão dicas e informações sobre a correta destinação do lixo, consumo responsável da água e a necessidade de preservar e conservar a Mata Atlântica, bioma onde litoral paranaense está inserido. Confira a programação da Trilha: Dias 02, 03 e 04/02 Praia de Ipanema em Pontal do Paraná; Dias 05, 06 e 07/02 Ilha do Mel em Paranaguá Horário de funcionamento: das 9h às 12h e das 16h até as 19h.

Curitiba recebe missão internacional de resíduos

Curitiba recebe esta semana a comitiva da Missão Internacional Portugal-Brasil Águas & Resíduos. A primeira reunião com o grupo está agendada para essa quinta-feira (1°), às 10h, no Campus da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e terá a participação do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR). A visita visa dar continuidade a cooperação técnica em curso nas áreas de meio ambiente, saneamento e resíduos.