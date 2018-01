Lula marca para fevereiro o lançamento de pré-candidatura

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar das recentes derrotas na Justiça, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para fevereiro o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência. A ideia é que o lançamento ocorra em dois municípios do Nordeste. Reunido nesta terça-feira (30) com o comando do PT, Lula reafirmou a disposição de concorrer ainda que impossibilitado de fazer campanha. Lula confirmou presença na celebração do aniversário do PT, programado para o dia 22 de fevereiro, quando também deverá apresentar sua carta ao povo brasileiro. Na reunião, o ex-presidente ressaltou a importância de reafirmar sua candidatura. A fixação de uma agenda é uma tentativa de mostrar que o PT não desistiu do lançamento. As caravanas também estão mantidas. Nesta terça (30), o ministro Humberto Martins, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou pedido de liminar de habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa recorreu ao STJ com um pedido de habeas corpus preventivo para afastar a possibilidade de antecipação de cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. A defesa de Lula pode pedir para o ministro reconsiderar a decisão.