Na reta final, Ivete Sangalo mostra berço das gêmeas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da gestação de gêmeas, Ivete Sangalo mostrou, nesta terça (30), a chegada do berço das duas. "Aí meu coraçãozinho! Chegaram! Os berços mais lindos do mundo! Tudo nos trinques. Madeira de manejo sustentável, bem lindo e cheio de amor porque foi feito por gente que sabe como amar", disse a cantora em publicação feita no Instagram. "Ficou mais lindo que eu imaginei. Obrigada por deixar essa mamãe feliz! Já já 'tamo aí'", completou a artista, que ainda mencionou a empresa responsável pelo móvel exclusivo. Na peça de madeira, que tem o mesmo tom do piso, os dois berços são ligados por um trocador com quatro gavetas.

CHÁ DE BEBÊ SOLIDÁRIO

Em dezembro de 2017, a cantora realizou, em Salvador, na Bahia, promoveu um chá de bebê solidário em parceria com uma marca de fraldas. Os detalhes do evento, que contou com a presença de familiares e amigos, foram compartilhados nas redes sociais da cantora. A decoração contou com uma mesa de doces em tons de rosa e azul bebê. No Instagram, a cantora agradeceu a presença das amigas. "Noite de amor total! Mamãe feliz, criançada bem cuidada", escreveu ela. O evento promoveu doações de fraldas para o hospital filantrópico Martagão Gesteira e para o hospital Aristides Maltez.