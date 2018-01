Timemania acumula e pode pagar R$ 8 milhões na próxima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 1.138 da Timemania, realizado nesta terça-feira (30), em Macapá (AP), acumulou. As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 16, 21, 23, 39, 41. O time do coração foi o Moto Clube (MA). O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 8 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 22.596,17 5 números acertados - 285 apostas ganhadoras, R$ 792,84 4 números acertados - 5.138 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 49.248 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: MOTO CLUBE/MA - 13.476 apostas ganhadoras, R$ 5,00

LOTOMANIA

O concurso 1.836 da Lotomania também acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,3 milhão para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 08, 10, 15, 19, 23, 26, 27, 39, 41, 56, 59, 63, 66, 68, 78, 79, 90, 93, 95, 98. Confira o rateio: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 14 apostas ganhadoras, R$ 15.286,41 18 números acertados - 102 apostas ganhadoras, R$ 1.873,33 17 números acertados - 953 apostas ganhadoras, R$ 140,35 16 números acertados - 5.944 apostas ganhadoras, R$ 22,50 15 números acertados - 25.030 apostas ganhadoras, R$ 5,34 0 acertos - Não houve acertador

QUINA

O concurso 4.594 da Quina também acumulou. O próximo prêmio deverá ser de R$ 1,2 milhão. Os números sorteados foram: 11, 16, 32, 46, 71. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 41 apostas ganhadoras, R$ 7.834,95 Terno - 3 números acertados - 3.729 apostas ganhadoras, R$ 129,54 Duque - 2 números acertados - 96.655 apostas ganhadoras, R$ 2,74

DUPLA-SENA

O concurso 1.750 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2,4 milhões. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios: 1º sorteio - 14, 18, 20, 28, 31, 38 Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 11.103,09 Quadra - 4 números acertados - 646 apostas ganhadoras R$ 117,85 Terno - 3 números acertados - 15.023 apostas ganhadoras R$ 2,53 2º sorteio - 02, 08, 30, 42, 43, 49 Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras R$ 5.450,61 Quadra - 4 números acertados - 776 apostas ganhadoras R$ 98,11 Terno - 3 números acertados - 16.932 apostas ganhadoras R$ 2,24