Anitta, 24 amos, foi convidada pelo roteirista Rodrigo Pimentel para participar da terceira continuação do filme “Tropa de Elite”. A informação foi confirmada ontem pela assessoria da cantora. A carioca e o roteirista teriam conversado sobre o projeto, embora não tenham definido papéis e demais detalhes. No Brasil, o filme ‘Tropa de Elite’, dirigido por José Padilha e protagonizado por Wagner Moura, foi aclamado pelo público – assim como a continuação, ‘Tropa de Elite 2: O Inimigo agora é Outro’. A terceira sequência deve abordar a ação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Segundo o jornalista Leo Dias, do jornal “O Dia”, Anitta pode ser uma das protagonistas ao interpretar Larissa, uma policial que só está no ofício para se sustentar.

Polêmica

Tom Brady se irrita com queixa sobre a filha e larga entrevista

Tom Brady, jogador de futebol americano do New England Patriots, se irritou com comentário de um jornalista sobre sua filha mais nova, Vivian, fruto do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen e abandonou entrevista que dá habitualmente para a WEEI, uma rádio de Boston (EUA). Na última semana passada, o jornalista Alex Reimer comentou no ar que a filha de Brady e Gisele parecia uma criança irritante durante um documentário lançado pelo jogador na plataforma Facebook Watch. “Sempre vim e fui o mais franco com vocês, então é óbvio que é decepcionante ouvir aquilo. Não importa que seja minha filha ou qualquer outra criança, ninguém merece aqueles comentários”, falou Brady. O âncora do programa, Kirk Minihane, pediu desculpas para Brady em nome da emissora, mas o marido de Gisele Bündchen não aceitou de imediato. “Eu vou refletir bastante se quero continuar a participar deste programa, então não vou falar muito mais hoje. Vejo vocês outra hora”, finalizou o jogador, saindo da entrevista.

EUA

Ator de ‘Glee’ é encontrado morto

Famoso por sua participação na série ‘Glee’, o ator Mark Salling, de 35 anos, foi encontrado morto no leito de um rio em Sunland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele esperava a sentença por posse de pornografia infantil. As informações foram obtidas e divulgadas pelo site TMZ. Segundo o portal, a polícia trabalha com a hipótese que Mark tenha cometido suicídio. O local onde foi encontrado fica próximo à sua residência. O ator fechou um acordo judicial e esperava a sentença após declarar culpa, em outubro de 2017, nas acusações de posse de pornografia infantil. A sentença estava estimada entre quatro e sete anos de prisão, além de ter que passar 20 anos, após o confinamento, sob supervisão e acompanhamento psiquiátrico.

Rede sociais

Kim Kardashian posa apenas de calcinha e é criticada

A socialite Kim Kardashian publicou uma série de fotos sensuais em suas redes sociais. A beldade de 37 anos, que acabou de ter uma filha gerada por barriga de aluguel, posou apenas de calcinha, deixando os seios à mostra. Após publicar a primeira foto do ensaio sensual, feito pelo fotógrafo Marcus Hyde, a beldade foi acusada de apropriação cultural por internautas que se incomodaram com as tranças enraizadas feitas nos cabelos loiros de Kim. O visual foi inspirado na atriz Bo Derek no filme “Mulher Nota 10” (1979). Como resposta às críticas, a modelo postou uma foto na qual aparece falando ao telefone e que traz em sua legenda uma expressão americana para afirmar que não se importa. Após a polêmica, Kim publicou novas fotos com as tranças na noite de segunda (29).

Em Goiânia

Zezé di Camargo fica preso em enchente e grava vídeo

O cantor Zezé di Camargo passou por um aperto ontem, quando o carro em que estava com amigos ficou preso em uma enchente durante as fortes chuvas que castigaram Goiânia (GO). Zezé fez um post no Instagram compartilhando com seus seguidores a situação inusitada. “Olha o que aconteceu aqui. Estamos numa BMW zero quilômetro e inundou em volta do nosso carro e nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. Brincadeira”, disse o cantor dentro do carro onde estava com mais três pessoas.

“Estou aqui em Goiânia e caiu um pé-d’água aqui, olha isso, olha onde está a água. Vai sair no jornal: motorista de BMW zero morre afogado. Olha a onda, está fazendo onda. Comecem a rezar por mim aí, pelo amor de Deus”, brincou o cantor.

Níver do dia

Paulo Bonfá

humorista, radialista e apresentador brasileiro

46 anos