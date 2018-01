SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kaysar está em clima de despedida com a amiga Ana Paula, emparedada desta terça-feira (30). Com medo de a amiga ser eliminada na primeira semana, o sírio resolveu enchê-la de carinho. Na hora de vestir, pediu ajuda de Ana Paula para montar seu look. "Para dar sorte para você", pediu o rapaz. A catarinense escolheu uma camisa azul e shorts branco, combinando com o "look" dela mesma. "Tem que pensar na cor", falou ela, que é muito espiritual.