Após escândalo, Melania comparece ao discurso de Trump no Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump compareceu nesta terça-feira (30) ao Congresso americano para acompanhar o Discurso sobre o Estado da União do marido, Donald Trump. Foi a primeira aparição pública de Melania ao lado do presidente desde que foi revelada uma possível traição de Trump, no início do ano. O jornal "Wall Street Journal" publicou em 12 de janeiro uma reportagem que dizia que um advogado do presidente pagou em 2016 US$ 130 mil (R$ 410 mil) para que uma atriz pornô não tornasse público um caso que teve com Trump em 2006, quando ele e Melania eram recém casados. Também na terça (30), a atriz em questão, Stormy Daniels, divulgou uma nota negando que tenha recebido o dinheiro e que tenha tido um caso com Trump. A Casa Branca também diz que a matéria não é verdadeira. Melania compareceu ao discurso com um traje da Dior em cores claras, em contraste com os ternos pretos usados pela maioria dos presentes. O traje escolhido por ela guarda semelhanças com o vestuário usado por Hillary Clinton durante a campanha em 2016 e com as roupas usadas por diversas democratas durante o primeiro discurso de Trump no Congresso, no início de 2017. Na ocasião, elas justificaram o traje como uma homenagem as sufragistas, as ativistas que lutaram pelo direito das mulheres votarem na virada do século 19 para o século 20. Branco também foi a cor escolhida por diversas artistas para usarem no Grammy como forma de apoiar a campanha "Me Too" (Eu também), movimento contra o abuso e o assédio sexual. Melania, porém, não deu detalhes de porque escolheu a roupa. Logo após a revelação sobre a suposta traição, ela cancelou a aparição em compromissos públicos ao lado de Trump e a Casa Branca se negou a comentar o assunto. A falta de uma resposta chamou a atenção porque quando o presidente foi acusado anteriormente de assédio sexual por diversas mulheres, Melania o defendeu publicamente.