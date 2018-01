Fórmula 1 anuncia fim das 'grid girls' em suas provas em 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização da Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira (31) que não promoverá desfiles de “grid girls” antes dos GPs a partir da temporada de 2018. A decisão é válida também para outras categorias que tenham provas no mesmo fim de semana e local da F1. De acordo com o comunicado, a prática não é “condizente com os valores da marca” e com as “normas da sociedade moderna”. Fora isso, o veto faz parte de uma série de mudanças que a nova proprietária da Fórmula 1, Liberty Media, começou a implementar na categoria desde que assumiu o comando em 2017. "Ao longo do último ano, analisamos uma série de áreas que achamos necessário atualizar de modo a estar mais em sintonia com nossa visão para este esporte fantástico", disse o gerente de operações comerciais da Fórmula 1, Sean Bratches. "Embora a prática de empregar grid girls tenha sido um elemento básico de GPS de Fórmula 1 por décadas, nós sentimos que isso não estava de acordo com os valores da nossa marca e claramente está em desacordo com as normas da sociedade moderna. Nós não acreditamos que a prática é apropriada ou relevante para a Fórmula 1 e seus fãs, antigos e novos, em todo o mundo", completou Em 2017, a Liberty Media já iniciou uma estratégia de se aproximar dos fãs com o uso mais apropriado das redes sociais. Recentemente, a empresa também promoveu a atualização do logo da Fórmula 1 . A temporada 2018 da categoria terá início no dia 25 de março. Com o adeus de Felipe Massa, o Brasil não terá mais representantes.