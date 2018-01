ARTE - Onde se vacinar contra a febre amarela na cidade de São Paulo

Confira as unidades de saúde na cidade de São Paulo que estão aplicando a vacina contra febre amarela na segunda etapa da campanha de imunização, que começou em 25 de janeiro e vai até 24 de fevereiro. É importante lembrar que, para se vacinar na rede pública, é preciso ter um cartão SUS, que pode ser retirado gratuitamente em qualquer unidade de saúde levando RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento. NA REDE PRIVADA É preciso ligar para clínicas e hospitais e verificar a disponibilidade da vacina NA REDE PÚBLICA Doses fracionadas estão sendo distribuídas nestes 20 distritos até 24.fev 1. Quem mora ou frequenta esses distritos - Se faz parte do programa Saúde da Família, deve aguardar a senha em casa. - Se não faz parte do programa, pode ir até as seguintes unidades e pegar uma senha: SUL UBS Vila Praia AMA/UBS Integrada Parque Doroteia AMA/UBS Integrada Jardim Miriam AMA/UBS Integrada Vila Império AMA/UBS Vila Joaniza AMA/UBS Integrada Vila Missionária UBS Vila Constância UBS Jardim Umuarama UBS Veleiros AMA/UBS Integrada Jardim Icaraí UBS Dr. Sérgio Chaddad UBS Jardim República AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves LESTE UBS Castro Alves UBS Cidade Tiradentes 1 UBS Fazenda do Carmo UBS Prestes Maia UBS Guaianases 2 UBS Jardim São Carlos UBS Jardim Soares UBS Nossa Senhora do Carmo UBS Jardim Santa Maria UBS Jardim Santa Teresinha AMA/UBS Integrada Cidade Líder 1 UBS Jardim Marília AMA/UBS Integrada Jardim Brasília AMA/UBS Integrada Vila Itapema UBS Jardim São Pedro UBS José Bonifácio 1 UBS José Bonifácio 2 AMA/UBS Integrada José Bonifácio 3 UBS Parque Boa Esperança UBS Jardim das Laranjeiras UBS Jardim Roseli UBS Jardim Colorado UBS Parque São Rafael UBS Jardim Santo André UBS São Mateus 2 UBS IV Centenário UBS Santa Bárbara UBS Jardim Colonial UBS Jardim Paraguaçu UBS Jardim Tietê 2 SUDESTE AMA/UBS Integrada Dr. Geraldo da Silva Ferreira UBS Cidade Vargas AMA/UBS Integrada Vila Moraes UBS Jardim Seckler UBS Jardim da Saúde UBS Vila Gumercindo UBS Vila Arapuã UBS Vila das Mercês UBS Moinho Velho 2 2. Quem não frequenta esses distritos e não vai viajar Deve aguardar as próximas fases da campanha de vacinação 3. Quem não frequenta esses distritos, mas vai viajar para áreas de risco no Brasil Não é preciso apresentar comprovante de viagem 4. Quem vai viajar para países que exigem certificado internacional de vacinação É preciso fazer um pré-cadastro no site da Anvisa e apresentar a passagem comprada QUEM DEVE TOMAR A VACINA Pessoas de 9 meses (ou 6 meses se houver indicação) a 59 anos que moram, frequentam ou vão viajar para áreas de risco e que ainda não foram vacinadas ou não têm comprovante de vacinação QUEM NÃO PODE TOMAR A VACINA - Crianças com menos de 6 meses (e mulheres amamentando bebês dessa idade) - Pacientes imunodeprimidos por alguma doença ou tratamento, como quimioterapia - Pessoas com alergia grave a ovo (se for viajar a países que exigem o certificado de vacinação, é preciso um atestado médico escrito em inglês ou francês) QUEM DEVE CONSULTAR UM MÉDICO ANTES DE SE VACINAR - Grávidas - Pessoas com 60 anos ou mais