(foto: Cido Marques)

A Gibiteca de Curitiba em parceria com os organizadores da marcha Zombie Walk promovem no próximo sábado (3/2) uma oficina infantojuvenil de maquiagem zumbi. A oficina tem duração de uma hora meia, das 14h às 15h30, e é orientada por instrutores da equipe da Zombie Walk. Podem participar crianças e adolescentes de 9 a 15 anos.

A Zombie Walk acontece todos os anos no domingo de Carnaval. Realizada desde 2009, a marcha reúne milhares de pessoas maquiadas e caracterizadas de mortos-vivos. Este ano, a caminhada parte da Boca Maldita até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde haverá shows de bandas e artistas locais.

As inscrições podem ser feitas na Gibiteca de Curitiba, no Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti 533 ). O valor da taxa de material a ser paga aos instrutores é de R$ 15. No dia, as crianças devem levar um tubo pequeno de cola branca e roupas que possam sujar.

Oficina infantojuvenil de maquiagem zumbi

Local: Gibiteca de Curitiba – Solar do Barão (Rua Carlos Cavalcanti, 533)

Data e horário: sábado (3/2), das 14h às 15h30

Taxa de material: R$ 15

*As crianças devem levar um tubo de cola branco pequeno e roupa que possa sujar.

Informações: (41) 3321-3250