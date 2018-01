Tiroteio na zona oeste do Rio bloqueia tráfego de veículos na Linha Amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, provoca a interdição da Linha Amarela nos dois sentidos. A via expressa é a principal ligação da Avenida Brasil com a Barra da Tijuca, passando por vários bairros das zonas norte e oeste da cidade. As informações são da Agência Brasil. Os moradores da Cidade de Deus, revoltados com a operação da PM, incendiaram pneus e pedaços de madeira na via, mas foram impedidos por militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas da PM, que continuam no local para dar segurança aos motoristas. Vários motoristas com medo retornaram na contramão e outros abandonaram os carros. Pedras foram jogadas por moradores na pista. A PM está enviando reforço para o local para tentar liberar as pistas. Na ação do Bope, na localidade conhecida como Caminho do Outeiro, dois suspeitos baleados morreram ao serem socorridos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Um outro homem foi preso com armas e drogas. A PM também apreendeu armas pesadas usadas pelo tráfico de drogas na Cidade de Deus.