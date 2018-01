O Museu Oscar Niemeyer (MON) promove neste domingo (04), às 16h, a oficina “Fotografia e Memória”, com a “Artista do Acervo” Fernanda Castro. São oferecidas 60 vagas. As oficinas não têm restrição de faixa etária e não é necessária inscrição prévia para participar.

ARTISTA DO ACERVO

O projeto “Artista do Acervo” tem como objetivo escolher um artista que tenha obras no acervo do museu para realizar oficinas abertas ao público. O MON produz uma entrevista exclusiva com o artista que fica em exibição no miniauditório e, além disso, algumas obras ficam em exposição na sala de oficinas. O encontro acontece sempre aos primeiros domingos do mês.

SOBRE A ARTISTA

Fernanda Castro nasceu em Arapongas (PR), em 1951. Graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e tem pós-graduação em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes do Paraná. Trabalhou como repórter fotográfica nos jornais “O Estado do Paraná”, “Correio de Notícias” e “Gazeta Mercantil”. Foi professora da disciplina de fotojornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e na Universidade Estadual de Ponta Grossa. É reconhecida pelo registro que faz das comunidades quilombolas do Paraná, tendo realizado diversas exposições no Brasil e no Exterior, com destaque para a realizada em 2009 na Biblioteca Especializada em Cinema André Malraux em Paris (França), intitulada “Comunidade Negra do Sutil”. Em 2007 ela lançou o livro “Comunidades do Feixo e da Restinga: herança dos afrodescendentes da Lapa (PR)” e em 2012 lançou “Comunidades do Sutil e de Santa Cruz: herança quilombola da região dos Campos Gerais do Paraná”. Vive em Curitiba.

SERVIÇO

Oficina “Fotografia e memória”, com a Artista do Acervo Fernanda Castro;

Horários: 14h30 e 16h.

Local: Sala de Oficina – subsolo.

Vagas: 40 participantes

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

41 3350 4400

Para entrar no site do museu, clique aqui.