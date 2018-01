(foto: Geraldo Bubniak)

Curitiba registrou o primeiro caso de febre amarela. Segundo informações levantadas pela reportagem do Bem Paraná, o caso é importado do interior de São Paulo e, por isso, ainda não é preciso que toda a população da cidade corra para se vacinar nos postos de Curitiba. Em entrevista coletiva a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba esclareceu que o caso confirmado se trata de uma mulher de 36 anos. Entre os dias 22 e 30 de dezembro, ela teria estado em Mairiporã, uma das cidades paulista com maior incidência de casos confirmados de febre amarela.

Segundo o levantamento, do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta (31), o Paraná tem quatro casos suspeitos de febre amarela em investigação e outros 14 casos suspeitos foram descartados.

Curitiba adota cronograma de vacinação contra a febre amarela

O último caso de febre amarela autóctone confirmado no Paraná foi em 2008, em Laranjal, região central do Estado. Com relação a óbitos, os últimos também ocorreram no mesmo ano nas cidades de Maringá (caso importado) e Laranjal.

Além da vigilância de casos, o Estado também realiza a vigilância do óbito de macacos e coleta de mosquitos. Apenas em 2017, foram investigados 182 pontos em 89 municípios, o que corresponde a 22,3% do território estadual. O último inquérito foi realizado no mês de dezembro e, até agora, todos os resultados foram negativos para a presença do vírus.

No Brasil

O Brasil registrou 213 casos de febre amarela, sendo que 81 vieram a óbito, no período de 1º julho de 2017 a 30 de janeiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 468 casos e 147 óbitos O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira (30) as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 30 de janeiro de 2018), foram confirmados 213 casos de febre amarela no país, sendo que 81 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 1.080 casos suspeitos, sendo que 432 foram descartados e 435 permanecem em investigação, neste período.

No ano passado, de julho de 2016 até 30 janeiro de 2017, em todo o Brasil eram 468 casos confirmados e 147 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

CAMPANHA - A campanha de fracionamento da vacina contra a febre amarela começou na última quinta-feira (25) nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A antecipação foi adotada porque o Ministério da Saúde já repassou, a ambos os estados, os insumos que serão utilizados nas campanhas. A campanha de vacinação no estado da Bahia começa no dia 19 de fevereiro.

Para auxiliar os estados e municípios na realização da campanha, o Ministério da Saúde vai encaminhar aos estados R$ 54 milhões. Desse total, já foram repassados R$ 15,8 milhões para São Paulo; R$ 30 milhões para Rio de Janeiro, e está em trâmite a portaria que autorizará o repasse no valor de R$ 8,2 milhões para a Bahia.

A adoção do fracionamento das vacinas é uma medida preventiva e recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quando há aumento de epizootias e casos de febre amarela silvestre de forma intensa, com risco de expansão da doença em cidades com elevado índice populacional. A dose fracionada tem apresentado a mesma proteção que a dose padrão. Estudos em andamento já demonstraram proteção por pelo menos oito anos e novas pesquisas continuarão a avaliar a proteção posterior a esse período.

O Ministério da Saúde, no ano de 2017 até o momento, encaminhou, as Unidades Federadas, o quantitativo de aproximadamente 58,9 milhões de doses da vacina. Para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia foram enviados cerca de 49,8 milhões de doses, com objetivo de intensificar as estratégias de vacinação, sendo 19,7 milhões (SP), 10,7 milhões (MG), 12 milhões (RJ), 3,7 milhões (ES) e 3,7 milhões (BA).

É importante informar que a febre amarela é transmitida por meio de vetor (mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes no ambiente silvestre). O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942, e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão.

Distribuição dos casos de febre amarela notificados: 1º/7/2017 a 30/01/2018



UF (LPI)* Notificados Descartados Em Investigação Confirmados Óbitos AP 2 2 0 - - AM 4 2 2 - - PA 23 13 10 - - RO 5 5 0 - - RR 2 2 0 - - TO 9 6 3 - - BA 15 7 8 - - CE 1 1 0 - - MA 1 1 0 - - PE 1 0 1 - - PI 3 1 2 - - RN 1 1 0 - - DF 27 18 8 1 1 GO 26 16 10 - - MT 1 0 1 - - MS 5 3 2 - - ES 64 44 2 - - MG 244 71 96 77 30 RJ 34 3 4 27 7 SP 573 216 249 108 43 PR 18 14 4 - - RS 11 4 7 - - SC 8 2 6 - - Total 1.080 432 435 213 81

Dados preliminares e sujeitos à revisão

*LPI - Local Provável de Infecção