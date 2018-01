(foto: Reprodução/Fia.com)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) afirmou em nota, nesta quarta-feira (31), que acabará com a prática de longa data na F-1 de permitir que modelos circulem nos paddocks dos autódromos e entre os carros de corrida antes da larga. A proibição às chamadas "grid girls" começará já no GP da Austrália, que abre a temporada 2018 da categoria, no dia 25 de março.

Segundo o diretor de operações comerciais da F-1, Sean Bratches, a mudança tem como objetivo adequar a categoria às "normas sociais dos dias modernos". "Ao longo do último ano, nós observamos algumas áreas que precisariam ser atualizadas, de forma que elas estivessem mais em linha com a nossa visão para este grande esporte. Embora a prática de utilizar 'grid girls' tenha sido uma marca dos GPs de F-1 por décadas, nós sentimos que esse costume não ressona com nossos valores e está em desacordo com as normas sociais dos dias modernos", afirmou o executivo em nota.

"Nós não acreditamos que essa prática seja apropriada ou relevante para a F-1 e seus fãs, antigos e novos, por todo o mundo", conclui. Segundo o comunicado, a prática também não será permitida nas provas de outras categorias disputadas nos mesmos fins de semana em que acontecem os GPs.