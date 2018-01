Mutirão em Santa Felicidade terá 700 senhas para fazer carteira de identidade

(foto: Franklin de Freitas)

A Regional Santa Felicidade vai receber o sexto Mutirão da Cidadania promovido pelo Governo do Estado e a prefeitura de Curitiba. É o primeiro de 2018. Cerca de 200 serviços gratuitos, estaduais e municipais, serão disponibilizados à população nos três dias do evento, que acontece de quinta-feira a sábado (1 a 3 de fevereiro) na Rua da Cidadania de Santa Felicidade, anexa ao terminal.

A regional compreende os bairros Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cascatinha, Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre, onde vivem cerca de 155 mil pessoas.

Nos cinco mutirões que aconteceram no ano passado – Bairro Novo, Cajuru, CIC, Tatuquara e Boqueirão – foram registrados 228,7 mil atendimentos.

SERVIÇOS

Os serviços vão funcionar das 13h às 18h na quinta e sexta-feira e das 9h às 17h no sábado. A exceção é a emissão de carteiras de identidade, um dos serviços mais procurados pela população, que inicia às 9h todos os dias. O Instituto de Identificação do Paraná vai distribuir 400 senhas na quinta e na sexta e 300 no sábado.

Também serão ofertados encaminhamentos para vagas de emprego, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites e cadastramento de estudantes para a rede pública ensino.

Outros serviços incluem a inscrição de animais domésticos para o castramóvel, exposição de projetos de robótica, informações sobre alimentação saudável e de direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas, entre outros.

Atividades culturais e de lazer, como contação de histórias, oficinas, teatro de fantoches, jogos, gincanas, brinquedos, muro de escalada e pintura de rosto, entre outros.

Confira AQUI a programação dos serviços.