Os bailes de carnaval já começam a tomar conta da capital paranaense e os foliões de plantão tem uma opção a mais neste ano. O Mercado Municipal de Curitiba estreia sua primeira edição do Bailinho de Carnaval. Será neste sábado, dia 03 de fevereiro, com realização da Ascesme – Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba com o apoio da SMAB – Secretaria Municipal do Abastecimento e parceria e produção do Criança na Plateia e Pintando na Calçada.

A programação começa às 11h, quando crianças de todas as idades podem participar de oficinas temáticas para customizar máscara, chapéu e pandeiro. Essas atividades se estendem até às 14h. A festa é gratuita, basta caprichar na fantasia e curtir em família.

A partir daí o comando é da banda Trio Elétrico que vai garantir a folia de crianças e adultos ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas. O show começa no salão principal (Arena) do espaço de orgânicos e depois ganha as ruas do Mercado Municipal, porque sai em cortejo com o público.

Programação

Das 11h às 14h – Espaço Lúdico Criança na Plateia e Pintando na Calçada

Oficina de customização de máscaras e chapéus de carnaval

Oficina confecção de pandeiro

Das 11h30 às 13h30 - Camarim de Pintura

14h – Início do Bailinho de Carnaval

14h45 – Saída do Cortejo pelo Mercado Municipal

Serviço

O que: 1º Bailinho de Carnaval do Mercado Municipal de Curitiba, na Av. Sete de Setembro, 1865. Informações no site aqui.

Quando: 03 de fevereiro das 12h às 17h

Quanto: gratuito