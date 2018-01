(foto: Divulgação)

No dia 07 de fevereiro, o Curso de Fotografia do Centro Europeu vai promover uma palestra gratuita com um dos maiores fotógrafos do mundo: o canadense Chris Rainier.

O profissional é editor contribuinte das revistas National Geographic Traveler e National Greographic Adventure, além de ter diversos trabalhos publicados em veículos conceituados internacionalmente, entre eles o jornal The New York Times e as revistas Time e Life.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, o canadense se especializou em documentar culturas e povos sub representados que vivem à margem da sociedade contemporânea, participando de diversas expedições por todo o mundo com o propósito de evidenciar a diversidade cultural.

No encontro na cidade de Curitiba, Chirs Rainier vai comandar um bate-papo exclusivo sobre fotografia documental. O profissional vai estabelecer uma rica troca de experiências com o público pontuando os principais aspectos e particularidades da linguagem documental e destacando os maiores desafios de sua jornada por lugares ameaçados, marcados por guerras e conflitos como a Somália e a Bósnia.

O evento será realizado no Hotel Centro Europeu Tourist (Praça Gen. Osório, 61), a partir das 19h30. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site aqui. Mais informações pelo telefone 3233-6669.