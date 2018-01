Sinal analógico da TV será desligado hoje na Grande Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Às 23h59 destga qurta-feira (31), o sinal analógico de TV será desligado na Grande Curitiba, Ponta Grossa. Seguindo o cronograma do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com a mudança, Curitiba será a primeira capital do Sul do Brasil a ter somente a transmissão digital. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ibope, 91% dos domicílios da cidade estão aptos a receber o sinal digital de TV aberta, sendo que a portaria do Governo Federal exige que 90% dos lares estejam estar preparados para o novo sinal para autorizar o desligamento.

O desligamento é uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Governo Federal. Além de Curitiba e Ponta Grossa, terão o sinal analógico desligado: Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Carambeí, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Imbituva, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Palmeira, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São Jose dos Pinhais, Teixeira Soares, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. Todas as cidades já possuem cobertura digital da RPC, com qualidade de som e imagem superiores.

Seja Digital

O processo de desligamento é conduzido pela Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV aberta do analógico para o digital no Brasil. Criada por determinação da Anatel, a entidade tem como missão informar à população o que precisa ser feito para ter acesso à TV digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social. A Seja Digital também promove a distribuição de mais de 360 mil kits gratuitos para Curitiba e Região, contendo antena, cabo coaxial com conectores, conversor e controle remoto. Para saber se tem direito ao kit, e agendar o recebimento, a população deve buscar pelo número do CPF ou número do NIS no site www.sejadigital.com.br ou pelo telefone gratuito 147.

Benefícios da mudança

O desligamento do sinal analógico irá liberar a faixa de 700Mhz para que a oferta de internet 4G possa ser expandida. O 4G é uma das tecnologias mais avançadas do mundo, que permite a celulares, smartphones, laptops e tablets acessarem sinal de voz e dados a velocidades muito mais rápidas, até mesmo em ambientes fechados.

TV aberta com mais qualidade de imagem e som

Além de ser gratuita, a TV digital oferece uma série de melhorias em relação ao sinal analógico. A transmissão possui qualidade superior tanto de imagem quanto de som, inclusive com a possibilidade de ver filmes com o áudio original, e a opção de audiodescrição para deficientes visuais.

Central de atendimento da RPCD dá suporte ao telespectador

Desde 2014 a RPC promove campanhas para alertar o público sobre a mudança, e no último ano também realizou uma contagem regressiva. Também incluiu uma sinalização obrigatória e tem atuado com ações dentro e fora da tela e oferece uma equipe de atendimento para aqueles que têm dúvidas pelo telefone (41) 3321-5777 – Curitiba e Região – e (42) 3219-6585 – Ponta Grossa e Região – ou pelo e-mail rpcdigital@rpc.com.br.