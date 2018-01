SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da moda do biquíni de fita isolante, surge o biquíni de esparadrapo. Na manhã desta quarta (31), Jaqueline provocou os colegas de confinamento ao decidir criar um biquíni de esparadrapo para ter uma marca de bronzeado como a da cantora Anitta. "Deixa eu usar que a audiência vai subir. Quero ficar sexy", disse a biomédica para Lucas e Caruso, que deram dicas do desenho que Jaqueline deveria fazer. O biquíni de fita isolante usado por Anitta, na gravação do clipe "Vai Malandra", causou nas redes sociais e serviu de inspiração para a confinada. A "peça" criada pela esteticista Erika Martins, a "Erika Bronze"?, também foi encontrada à venda em comércio popular do Rio de Janeiro. Em baixo do edredom no Quarto Tropical, Patrícia ajudou a sister a criar o biquíni e disse que a Anitta iria amar a ação. Ao ver o resultado, Jaqueline cantou e dançou o hit "Vai Malandra" para comemorar antes de seguir para a piscina.