"Recatado e do lar", Evaristo Costa mostra rotina de limpeza em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Evaristo Costa, 41, mostrou sua rotina de limpeza em um vídeo compartilhado no seu Instagram nesta quarta (31). Nas imagens, o jornalista aparece varrendo o chão, lavando a louça e fazendo outras tarefas domésticas na casa onde vive, em Londres, na Inglaterra. "Recatado e do lar", escreveu ele, fazendo referência a frase "Bela, recatada e do lar", que se popularizou em 2016, após ser o título de uma matéria da revista "Veja" com Marcela Temer, esposa do presidente Michel Temer. "Sobre ontem, dono de casa", completou ele usando hashtags. Nos comentários, muitos seguidores acharam curioso o fato de Evaristo ter deixado "belo" de lado do ditado. Outros fãs elogiaram a postura: "Isso mesmo, não é só mulher que tem que limpar a casa", "Um homão da por**, casa comigo", escreveram. Longe do "Jornal Hoje" desde julho de 2017, Evaristo ainda não revelou quais são seus planos de carreira. Por ora, o jornalista vive em Londres e fez, ao longo do ano, algumas ações publicitárias, como quando apareceu em outra bancada de jornal. "Seria essa mais uma propaganda?", questionou um seguidor.