“Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil” será apresentada pelo MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova York de 11 de fevereiro a 3 de junho de 2018

Mostra abre uma porta inédita e inevitável da obra da artista para o mundo e reúne 120 peças, incluindo pinturas, desenhos, cadernos de rascunho, fotos e outros documentos raros reunidos de coleções na América Latina, Europa e EUA

Marcos do Modernismo na América Latina, as obras “Antropofagia” (1929), “Abaporu” (1928) e “A negra” (1923), de Tarsila do Amaral (1886-1973), serão novamente reunidas, em encontro inédito no MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova York. As três telas integram “Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil”, primeira grande exposição dedicada à artista nos Estados Unidos, exibida primeiramente no Art Institute of Chicago e inaugurada no domingo (11.02) no MoMA. São quase 120 peças selecionadas de coleções na América Latina, Europa e EUA, entre pinturas, desenhos, cadernos de rascunho, fotos e outros documentos raros. Trata-se da maior conquista internacional da artista, que merece ter seu legado descoberto e reconhecido Brasil afora. É a oportunidade de apresentar ao mundo a obra de Tarsila e observá-la no contexto mais amplo das vanguardas internacionais.

A exposição é organizada pelo curador venezuelano Luis Pérez-Oramas (MoMA) e pela curadora Stephanie D’Alessandro (Art Institute of Chicago) e se concentra na produção crucial da artista na década de 1920, das primeiras obras parisienses às pinturas modernistas emblemáticas produzidas no Brasil, terminando com suas obras de temática social do início dos anos 1930. A mostra inclui ainda o estudo “Composição (Figura Só)” (1930) recentemente adquirido pelo MoMA e que agora passa a integrar seu seleto acervo. O desenho revela uma mulher solitária de cabelos esvoaçantes em uma paisagem árida, sugerindo um vasto vazio. Naquele ano, o casamento da artista com Oswald de Andrade terminou.

“Há sete anos visitei o Art Institute of Chicago e pedi para conversar com a curadora. Ela já havia ouvido falar de Tarsila do Amaral, mas não era uma conhecedora ainda. Então Stephanie entrou em contato com Luis Pérez-Oramas e os dois decidiram criar a exposição, descortinando um olhar interessantíssimo sobre o protagonismo de Tarsila. Em minhas visitas aos mais importantes museus e espaços de arte do mundo, percebo que ainda há muito a fazer internacionalmente pelo reconhecimento de sua obra”, conta Tarsilinha, sobrinha-neta de Tarsila, que é administradora do espólio da artista. “Chegar ao MoMA em uma mostra individual é abrir uma porta irremediável para o mundo”.

O MoMA é um dos mais conhecidos, importantes e influentes museus do globo. Sua coleção permanente inclui obras de Picasso, Chagall, Kandinsky, Mondrian e Matisse, assim como peças de Rodin, Calder, Moore e outros em seu rico Jardim das Esculturas.

A exposição será acompanhada por um catálogo ilustrado composto por pinturas, desenhos, cartas e fotografias, oferecendo uma visão geral da trajetória de Tarsila. Ensaios de Luis Pérez-Oramas e Stephanie D'Alessandro examinam a produção a partir da década de 1920 e seu legado duradouro, e são acompanhados por uma seção documental ilustrada, tradução de textos críticos, cronologia e extensa bibliografia.

TARSILA

Nascida em São Paulo na virada do século XIX, Tarsila estudou piano, escultura e desenho antes de partir para Paris em 1920 para frequentar a Académie Julian. Durante temporadas subsequentes na capital francesa, estudou com André Lhote, Albert Gleizes e Fernand Léger, cumprindo o que chamava de seu “serviço militar em Cubismo” e, finalmente, chegando a seu estilo artístico característico de linhas sintéticas e volumes sensuais mostrando paisagens e cenas regionais em uma paleta rica de cores. A mostra acompanha suas viagens entre França e Brasil, passando pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, seu envolvimento com uma comunidade artística cada vez mais internacional e seu papel no surgimento do modernismo no Brasil. Concebida em 1928, a tela Abaporu inspirou o movimento antropofágico, desencadeado por Oswald de Andrade e Raul Bopp (1898-1984).

A exposição “Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil” conta com o apoio do International Council of The Museum of Modern Art, do The Modern Women’s Fund, da Fundação Vicky e Joseph Safra, de Clarice Oliveira Tavares, Yvonne Dadoo Ader e do Consulado Geral do Brasil em Nova York, além do Annual Exhibition Fund.