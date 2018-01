Grêmio contrata Maicosuel, ex-Paraná Clube

BRUNO GROSSI E JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio acertou a contratação de mais um jogador para 2018. Trata-se de Maicosuel, 31 anos. O meia-atacante chega por empréstimo em negócio firmado junto ao São Paulo. Ele é esperado em Porto Alegre nesta quarta-feira (31) para exames médicos e assinatura de contrato. O ex-jogador de Botafogo, de Paraná Clube e Atlético-MG, ele é o sexto reforço do time gaúcho na atual temporada.

Maicosuel terá parte dos salários bancados pelo São Paulo durante o empréstimo. Contratado em junho de 2017, o jogador estreou de cara e logo depois ficou três meses fora por lesão no músculo adutor. Fechou 2017 com um gol e uma assistência e acumula nove partidas com a camisa do time paulista. O nome de Maicosuel já havia sido sugerido ao Grêmio no ano passado. À época, o jogador foi apresentado como opção para abatimento de dívida do Atlético- MG pela compra dos direitos de Victor, em meados de 2012. O formato do negócio e as várias opções para a função fizeram o clube gaúcho recusar a proposta. Maicosuel chega ao Grêmio para disputar posição no setor ofensivo que ainda não está completo. Depois do título da Libertadores, o Tricolor perdeu Fernandinho e Lucas Barrios.

Desde a virada do ano, o Grêmio já anunciou cinco reforços. O zagueiro Paulo Miranda, ex-Red Bull Salzburg, o lateral direito Madson, egresso do Vasco, o meia Thaciano, ex-Boa Esporte e dois atletas vindos do Cruzeiro na negociação que liberou Edilson: Thonny Anderson e Alisson. Até o final da semana outro jogador deve ser anunciado oficial. Trata-se de Gonzalo Carneiro, 22 anos, do Defensor-URU. Ele já tem acerto com o Grêmio e aguarda liberação do time de Montevidéu, e revisão médica, para assinar contrato de quatro anos com o clube.